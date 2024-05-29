Сайт СДЭК частично восстановил работу после масштабного сбоя

Отмечается, что устранение проблем все еще продолжается.

Служба доставки грузов СДЭК не могла возобновить работу уже третий день. В компании сообщили о «техническом сбое», из-за чего приостановлена выдача и прием посылок, отмечает RT. При этом ранее ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя проукраинская хакерская группировка Head Mare. По данным СМИ, хакеры требований не выдвигали, но зашифровали всё – даже резервные копии.

Накануне генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что вирус мог попасть в компанию СДЭК через любого сотрудника, которому злоумышленники могли прислать вредоносное письмо.

