Сайт СДЭК частично восстановил работу после масштабного сбоя
Сайт СДЭК частично восстановил работу после масштабного сбоя, сообщили в компании.
Отмечается, что устранение проблем все еще продолжается.
Служба доставки грузов СДЭК не могла возобновить работу уже третий день. В компании сообщили о «техническом сбое», из-за чего приостановлена выдача и прием посылок, отмечает RT. При этом ранее ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя проукраинская хакерская группировка Head Mare. По данным СМИ, хакеры требований не выдвигали, но зашифровали всё – даже резервные копии.
Накануне генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что вирус мог попасть в компанию СДЭК через любого сотрудника, которому злоумышленники могли прислать вредоносное письмо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru