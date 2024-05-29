Эксперт: Из-за взлома СДЭК произойдет рост количества звонков мошенников

Хакеры взломали сайт логистической компании СДЭК, похитив данные пользователей, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Роскомнадзор: Отсутствуют уведомления от СДЭК об утечке данных

По его словам, сбой был достаточно серьезным. Утечка данных клиентов уже произошла. Как минимум, клиентам компании следует подготовиться к росту числа спама и звонков от мошенников. Кроме того, могут быть проблемы с доставкой товаров. Через СДЭК многие заказывают самое необходимое, в том числе, лекарства, указал эксперт.

Служба доставки грузов СДЭК не может возобновить работу уже третий день. В компании сообщили о «техническом сбое», из-за чего приостановлена выдача и прием посылок. При этом ранее ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя проукраинская хакерская группировка Head Mare, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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