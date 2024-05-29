Эксперт: Из-за взлома СДЭК произойдет рост количества звонков мошенников
Хакеры взломали сайт логистической компании СДЭК, похитив данные пользователей, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
По его словам, сбой был достаточно серьезным. Утечка данных клиентов уже произошла. Как минимум, клиентам компании следует подготовиться к росту числа спама и звонков от мошенников. Кроме того, могут быть проблемы с доставкой товаров. Через СДЭК многие заказывают самое необходимое, в том числе, лекарства, указал эксперт.
Служба доставки грузов СДЭК не может возобновить работу уже третий день. В компании сообщили о «техническом сбое», из-за чего приостановлена выдача и прием посылок. При этом ранее ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя проукраинская хакерская группировка Head Mare, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru