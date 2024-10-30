Сайт администрации Твери взломала одна из старейших группировок Украины
Взлом сайта администрации Твери осуществила одна из старейших хакерских группировок Украины RUH8, сообщил глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Его слова приводит «Газета.Ru».
О взломе администрации Твери хакеры RUH8 заявили вечером 29 октября.
Бедеров отметил, что RUH8 существует с 2014 года и два ее участника на сегодняшний день являются одними из самых влиятельных хакеров.
По его словам, взломать сайт Твери могли посредством получения доступа к защитному комплексу Kaspersky Security Center. По мнению Бедерова, это произошло из-за того, что оператор сервиса в администрации Твери не включил двухфакторную авторизацию.
Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов заявил НСН, что злоумышленники взламывают роутеры, чтобы распространять призывы к противоправным действиям с адреса пользователя.
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