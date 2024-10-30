Сайт администрации Твери взломала одна из старейших группировок Украины

По его словам, взломать сайт Твери могли посредством получения доступа к защитному комплексу Kaspersky Security Center. По мнению Бедерова, это произошло из-за того, что оператор сервиса в администрации Твери не включил двухфакторную авторизацию.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов заявил НСН, что злоумышленники взламывают роутеры, чтобы распространять призывы к противоправным действиям с адреса пользователя.







