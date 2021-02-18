Сафронов: День здоровья рискует стать днём «нездоровья»
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Умер актер Андрей Мягков
Ушел из жизни актер Андрей Мягков. Ему было 82 года. Прощание с ним состоится в МХТ имени Чехова 20 февраля. Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Никас Сафронов : «Очень жаль. Он был замечательным актером, любимцем публики, особенно в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Эти киноленты стали классикой 70-80-х годов, мы до сих пор их с удовольствием смотрим. Он был очень талантливым человеком. У него был образ милого, мягкого интеллигента. Таким же он был и в жизни. Меня с ним когда-то познакомил Валентин Гафт, который написал на него добрую эпиграмму. В МХАТе было место, где все актеры писали на стенах, и Мягков написал: «Кто любит МХАТ больше меня, пусть напишет выше меня». И Валентин Иосифович написал на него эпиграмму: «И Микеланджело творил под потолком. Для вас обоих это место свято. Лишь Бубка мог — и то с шестом — побить твою любовь ко МХАТу. Какое откровенье в комнатенке дымной! Какой порыв отчаянной души! Когда добьешься ты любви взаимной, об этом чуть пониже напиши». Это, конечно, была шутка… Вечная память Андрею Мягкову. Мы все будем помнить, пересматривать фильмы с ним вновь и вновь», – поделился с НСН Никас Сафронов.
В России в гражданский оборот ввели вакцину «ЭпиВакКорона»
В России в гражданский оборот ввели вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Кроме того, в Москве запустят клинические исследования «Спутника V» среди подростков. Также регистрация вакцины «Ковивак» ожидается 20 февраля.
Никас Сафронов : «Это хорошие новости, потому что советские и российские ученые в борьбе с пандемиями, прочими заболеваниями были всегда в первых рядах», – отметил он в беседе с НСН.
В России предложили учредить День ЗОЖ
В России предложили учредить День здорового образа жизни и сделать его выходным. Предлагаемая дата – 7 апреля, Всемирный день здоровья.
Никас Сафронов : «Лучше сделать год или десятилетие здорового образа жизни. Выходной день – это всегда приятно, но как бы он не повлек за собой употребление алкоголя. Это, конечно, забавная новость. Я помню, однажды отмечали день пешехода, и именно в этот день машин было в несколько раз больше, чем обычно. Надо, чтобы в этом здоровом дне была некая программа. К примеру, люди убирали бы территории, дворы, занимались спортом в парках. Такое надо пропагандировать, тогда это будет хороший день. А в противном случае, толку от него не будет», – сказал в интервью НСН Никас Сафронов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- В марте возобновится чартерное сообщение между Россией и курортами Египта
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 363 тыс.
- СМИ: Apple решила добавить эмодзи с бородатыми женщинами
- Эксперт рассказал, как спасти упавший в сугроб смартфон
- Попова объявила о заверешении исследований вакцины «ЭпиВакКорона» среди лиц старше 65 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru