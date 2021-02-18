Сафронов: День здоровья рискует стать днём «нездоровья»

Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Умер актер Андрей Мягков

Ушел из жизни актер Андрей Мягков. Ему было 82 года. Прощание с ним состоится в МХТ имени Чехова 20 февраля. Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Никас Сафронов : «Очень жаль. Он был замечательным актером, любимцем публики, особенно в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Эти киноленты стали классикой 70-80-х годов, мы до сих пор их с удовольствием смотрим. Он был очень талантливым человеком. У него был образ милого, мягкого интеллигента. Таким же он был и в жизни. Меня с ним когда-то познакомил Валентин Гафт, который написал на него добрую эпиграмму. В МХАТе было место, где все актеры писали на стенах, и Мягков написал: «Кто любит МХАТ больше меня, пусть напишет выше меня». И Валентин Иосифович написал на него эпиграмму: «И Микеланджело творил под потолком. Для вас обоих это место свято. Лишь Бубка мог — и то с шестом — побить твою любовь ко МХАТу. Какое откровенье в комнатенке дымной! Какой порыв отчаянной души! Когда добьешься ты любви взаимной, об этом чуть пониже напиши». Это, конечно, была шутка… Вечная память Андрею Мягкову. Мы все будем помнить, пересматривать фильмы с ним вновь и вновь», – поделился с НСН Никас Сафронов.

2

В России в гражданский оборот ввели вакцину «ЭпиВакКорона»

В России в гражданский оборот ввели вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Кроме того, в Москве запустят клинические исследования «Спутника V» среди подростков. Также регистрация вакцины «Ковивак» ожидается 20 февраля.

Никас Сафронов : «Это хорошие новости, потому что советские и российские ученые в борьбе с пандемиями, прочими заболеваниями были всегда в первых рядах», – отметил он в беседе с НСН.

3

В России предложили учредить День ЗОЖ

В России предложили учредить День здорового образа жизни и сделать его выходным. Предлагаемая дата – 7 апреля, Всемирный день здоровья.

Никас Сафронов : «Лучше сделать год или десятилетие здорового образа жизни. Выходной день – это всегда приятно, но как бы он не повлек за собой употребление алкоголя. Это, конечно, забавная новость. Я помню, однажды отмечали день пешехода, и именно в этот день машин было в несколько раз больше, чем обычно. Надо, чтобы в этом здоровом дне была некая программа. К примеру, люди убирали бы территории, дворы, занимались спортом в парках. Такое надо пропагандировать, тогда это будет хороший день. А в противном случае, толку от него не будет», – сказал в интервью НСН Никас Сафронов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Никас Сафронов
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