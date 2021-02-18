Турецкий рассказал о релаксации под хеви-метал
Основатель коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий в эфире НСН посоветовал музыку, которую стоит слушать для поднятия настроения.
Музыка в жанре хеви-метал и поп-хиты 1980-х, 2000-х годов снижают кровяное давление, а также способствуют успокоению. Это выяснили турецкие ученые.
Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ Михаил Турецкий в беседе с НСН согласился с такими выводами.
«Да, на самом деле так и есть, хоть это и противоречиво звучит. Но мысли, которые порой разрушают наше настроение, улетают под эту музыку, и человек уже идет по линии релаксации», – сказал он.
Также Турецкий в интервью НСН признался, что гордится регистрацией российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в 27 странах.
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