Турецкий рассказал о релаксации под хеви-метал

Основатель коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий в эфире НСН посоветовал музыку, которую стоит слушать для поднятия настроения.

Музыка в жанре хеви-метал и поп-хиты 1980-х, 2000-х годов снижают кровяное давление, а также способствуют успокоению. Это выяснили турецкие ученые.

Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ Михаил Турецкий в беседе с НСН согласился с такими выводами.

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«Да, на самом деле так и есть, хоть это и противоречиво звучит. Но мысли, которые порой разрушают наше настроение, улетают под эту музыку, и человек уже идет по линии релаксации», – сказал он.

Также Турецкий в интервью НСН признался, что гордится регистрацией российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в 27 странах.

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ФОТО: пресс-служба коллектива "Хор Турецкого"
ТЕГИ:ЗдоровьеМузыкаМихаил Турецкий
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