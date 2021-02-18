Турецкий рассказал о релаксации под хеви-метал

«Да, на самом деле так и есть, хоть это и противоречиво звучит. Но мысли, которые порой разрушают наше настроение, улетают под эту музыку, и человек уже идет по линии релаксации», – сказал он.

Также Турецкий в интервью НСН признался, что гордится регистрацией российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в 27 странах.

