С 9 января подскочила цена ОСАГО в регионах России

Также с 9 января 2022 года на 10% поднимается верхняя граница единого для всей России тарифного коридора ОСАГО - с 5492 рублей до 5980 рублей. Теперь страховщики будут рассчитывать базовый тариф россиянам именно от этой суммы.

При этом самый ощутимый рост тарифов ОСАГО произойдет в регионах. Именно в небольших населенных пунктах Центробанк максимально повысил коэффициенты автогражданки субъекта РФ. Так, в деревнях Башкирии они выросли на 36%, в Дагестане во всех селах, аулах и городах - на 20%. Исключения качаются только Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта.

В Приморском крае (кроме Владивостока, , Спасск-Дальнего, Артема, Арсеньева, Находки и Уссурийска) полис ОСАГО подорожает до 17%.

На 12% вырос региональный коэффициент ОСАГО в Калмыкии (кроме Элисты), , во всей Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), Тыве (кроме Кызыла), в Еврейской автономной области, на Чукотке, в республиках Чечня и Ингушетия (кроме Малгобека и Назрани), а также в Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска).

Ранее эксперт Евгений Попков в комментарии «Прайму» предложил способ сэкономить на ОСАГО. По его словам, это возможно сделать как при выборе страховщика, так и за счет аккуратного вождения. В связи с высокой конкуренцией на рынке всегда есть возможность выбрать более выгодное предложение, отметил Попков.



