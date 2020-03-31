Глубина продаж билетов на поезда в РФ снизилась до 45 суток
Глубина продаж билетов на поезда в РФ снизилась вдвое – с 90 суток до 45. Соответствующее решение приняли в РЖД, сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение связано со спадом пассажиропотока на поездки по железной дороге по РФ, а также из-за большого числа возвратов. Как отмечает агентство, прежний формат продажи билетов будет восстановлен после стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее 25 марта стало известно, что РЖД сократит частоту курсирования поездов по России и отменит некоторые из них. Изменения распространились на ряд маршрутов: Москва – Санкт-Петербург, Челябинск–Омск, Пенза–Ряжск, Самара–Казань и другие.
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