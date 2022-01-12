Песков прокомментировал слухи о планах Канье Уэста встретиться с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не настолько знакомы с деятельностью американского рэпера Канье Уэста, чтобы давать её какие-либо оценки, сообщает ТАСС.

Канье Уэст сравнил себя с молодым Путиным

Комментируя высказывания музыканта о намерении встретиться с Владимиром Путиным в Москве он отметил, что администрация российского главы не является визави для исполнителя.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее журнал Billboard сообщил, что Канье Уэст планирует посетить Россию весной-летом и хотел бы пригласить на один из концертов в качестве «специального гостя» президента РФ Владимира Путина.

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Фото: Instagram/ kanyethegoatwest
ТЕГИ:РэперДмитрий ПесковВладимир Путин
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