Песков прокомментировал слухи о планах Канье Уэста встретиться с Путиным

Комментируя высказывания музыканта о намерении встретиться с Владимиром Путиным в Москве он отметил, что администрация российского главы не является визави для исполнителя.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее журнал Billboard сообщил, что Канье Уэст планирует посетить Россию весной-летом и хотел бы пригласить на один из концертов в качестве «специального гостя» президента РФ Владимира Путина.