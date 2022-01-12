Песков прокомментировал слухи о планах Канье Уэста встретиться с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не настолько знакомы с деятельностью американского рэпера Канье Уэста, чтобы давать её какие-либо оценки, сообщает ТАСС.
Комментируя высказывания музыканта о намерении встретиться с Владимиром Путиным в Москве он отметил, что администрация российского главы не является визави для исполнителя.
«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее журнал Billboard сообщил, что Канье Уэст планирует посетить Россию весной-летом и хотел бы пригласить на один из концертов в качестве «специального гостя» президента РФ Владимира Путина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- Волоколамского депутата похитили в Подмосковье
- СМИ: Белый дом поддержал новые санкции против России и Путина
- В Москве посадили мужчину, бросившего фаер в полицию на акции в поддержку Навального
- «Не обсуждается». В кабмине ФРГ рассказали о возможном вступлении Украины в НАТО
- В СФ назвали размер средней прибавки к пенсии при индексации на 8,6%
- В Казахстане обвиненный в русофобии новый министр информации заявил о демонизации своего образа
- Путин поддержал предложение сделать бесплатным газ для «Вечных огней»
- Бывшего мэра Ставрополя поймали на границе с поддельными документами
- Песков прокомментировал слухи о планах Канье Уэста встретиться с Путиным
- Токаев заявил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru