РПЦ передала украинским беженцам более 670 тонн гумпомощи
Русская православная церковь (РПЦ) передала более 670 тонн гуманитарной помощи беженцам из ДНР, ЛНР и Украины, а также пострадавшим от конфликта мирным жителям. Об этом рассказали в синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.
Отмечается, что более 380 тонн было направлено в Горловскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Харьковскую и Херсонскую епархии.
По данным источника, только храмы Москвы и Московской области за последнее время собрали 65 тонн гуманитарной помощи. В апреле также состоялся сбор в 19 епархиях Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Помощь отправляется в центры в Белгороде, Москве, Подольске, Ростове-на-Дону и Симферополе.
В РПЦ сообщили, что наибольшее число обращений за помощью (более 100 в день) наблюдается в центрах помощи в Белгороде, Симферополе и Ростове-на-Дону. Также ежедневно более 90 человек приходят за помощью в московский церковный штаб.
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