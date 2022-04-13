РПЦ передала украинским беженцам более 670 тонн гумпомощи

Русская православная церковь (РПЦ) передала более 670 тонн гуманитарной помощи беженцам из ДНР, ЛНР и Украины, а также пострадавшим от конфликта мирным жителям. Об этом рассказали в синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

Отмечается, что более 380 тонн было направлено в Горловскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Харьковскую и Херсонскую епархии.