«Ростелеком»: большинство мошеннических звонков поступает из Днепра

Большая часть звонков от мошенников поступает из украинского Днепра (бывший Днепропетровск). Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на заседании комитета Госдумы по информационной политике, пишет РИА Новости.

Россиян предупредили о мошенничестве с использованием трансляции экрана

Он отметил, что в Днепре сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров. В них работают профессионалы, которые звонят и представляются сотрудниками официальных органов, сказал Осеевский.

Глава «Ростелекома» призвал относиться к активности украинских мошенников в контексте событий, которые сейчас происходят.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила о рассылке от имени ведомства писем о подозрительных транзакциях. Злоумышленники просят предоставить сведения по запросу службы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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