«Ростелеком»: большинство мошеннических звонков поступает из Днепра

Он отметил, что в Днепре сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров. В них работают профессионалы, которые звонят и представляются сотрудниками официальных органов, сказал Осеевский.

Глава «Ростелекома» призвал относиться к активности украинских мошенников в контексте событий, которые сейчас происходят.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила о рассылке от имени ведомства писем о подозрительных транзакциях. Злоумышленники просят предоставить сведения по запросу службы, сообщает «Радиоточка НСН».

