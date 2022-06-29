Росстат: безработица в мае снизилась до нового исторического минимума

По данным ведомства, в мае показатель опустился до 3,9% против 4% месяцем ранее.

Согласно статистике, общее число безработных в РФ в мае составило 2,9 млн человек. Отмечается, что из этого числа, 0,9 млн безработных приходится на сельских жителей, остальные 2,1 млн - на городских.

Ранее главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что рынок труда в России пока не испытывает значительных негативных изменений на фоне санкций.

