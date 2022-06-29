Росстат: безработица в мае снизилась до нового исторического минимума
В России безработица в мае снизилась до нового исторического минимума. Об этом сообщает Росстат, передает ТАСС.
По данным ведомства, в мае показатель опустился до 3,9% против 4% месяцем ранее.
Согласно статистике, общее число безработных в РФ в мае составило 2,9 млн человек. Отмечается, что из этого числа, 0,9 млн безработных приходится на сельских жителей, остальные 2,1 млн - на городских.
Ранее главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что рынок труда в России пока не испытывает значительных негативных изменений на фоне санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru