Росстат: безработица в мае снизилась до нового исторического минимума

В России безработица в мае снизилась до нового исторического минимума. Об этом сообщает Росстат, передает ТАСС.

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По данным ведомства, в мае показатель опустился до 3,9% против 4% месяцем ранее.

Согласно статистике, общее число безработных в РФ в мае составило 2,9 млн человек. Отмечается, что из этого числа, 0,9 млн безработных приходится на сельских жителей, остальные 2,1 млн - на городских.

Ранее главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что рынок труда в России пока не испытывает значительных негативных изменений на фоне санкций.

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ТЕГИ:Безработица
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