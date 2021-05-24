Россияне оценили свою готовность взять кредит на отпуск
Лишь 15% опрошенных россиян готовы взять кредит на отпуск. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». При этом, как отметили аналитики, большинство из них заявили, что готовы взять в кредит на сумму до 50 тысяч рублей. До 150 тысяч рублей могут взять на отпуск 11% жителей страны. Еще 9% участников исследования указали, что готовы занять у банков на реализацию свои отпускных планов до 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Между тем, в начале мая сообщалось, что в России прорабатывают открытие границ с новыми странами. На сайте Ассоциации туроператоров России сообщается, что это может произойти 1 июня. Оценить возможность возобновления полетов по новым направлениям вице-премьер Татьяна Голикова поручила Росавиации, Роспотребнадзору и МИД до 11 мая. Речь идет о 20 направлениях, в том числе об Австрии, Болгарии, Дании, Италии, Кипре, Мальте, Португалии, Израиле, Марокко, Тунисе и Доминикане.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил, что не стоит ожидать положительного финального решения по всем пунктам из списка. Эксперт отметил, что перечень из 30 государств существовал и раньше, однако они все еще остаются закрытыми для туристических поездок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru