Опрос: Более 55% россиян рассчитывают провести летний отпуск за рубежом

Как сообщает RT, аналитики сервиса опросили 2,6 тысячи жителей страны и выяснили, что 53% респондентов верят в открытие европейских столиц для российских туристов. При этом 63% участников исследования определились с альтернативным направлением на случай, если открытия границ не произойдет.

Путешественники настроены позитивно: 73% опрошенных уверены, что им удастся «как следует отдохнуть» предстоящим летом.

Между тем, большинство (89%) туристов хотели бы сэкономить на путешествии вне зависимости от направления. Всего 11% опрошенных готовы финансово вложиться в летний отдых.

Как отметила глава пресс-службы OneTwoTriр Елена Шелехова, настрой российских туристов значительно улучшился по сравнению с прошлым годом.

«Ограничений стало меньше не только внутри страны, появилась возможность путешествовать и за рубеж, например, в ОАЭ, Грецию, Сербию, на Кубу или Мальдивы. А те, кто не хочет выезжать из России, могут отправиться в уникальные места, выбирая для поездок Дагестан, Адыгею, Карелию, Камчатку или Урал», — добавила Шелехова.

