Россиянам разрешили принимать душ при повышенной температуре
Главный врач московской больницы, телеведущий Александр Мясников назвал мифом популярное представление о приеме душа при высокой температуре. По его словам, большинство людей считает, что если температура тела поднимается выше 37 градусов, а также есть симптомы простуды или недомогания, то надо отказаться от водных процедур.
«Душ принимать и можно, и нужно», — заявил Мясников. Он усомнился, что при температуре около 40 градусов человек будет в состоянии помыться, но посоветовал в таких случаях делать обтирания тела смоченной тряпкой. Врач добавил, что простуда не является препятствием для ежедневного приема душа — от воды «кожа начинает дышать», а состояние человека улучшается, ему становится легче.
Ранее Александр Мясников рассказал, как замедлить старение. Он рекомендовал постоянно делать что-то новое - учить иностранный язык или выполнять сложные физические упражнения. Он пояснил, что полученные знания помогают обновлять нейроны связи головного мозга, что, в свою очередь, продлеват молодость.
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