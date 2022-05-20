В Минпромторге допустили, что рецептура блюд McDonald’s сохранится в ресторанах под новым брендом

Рецептура блюд в российских ресторанах сети «Макдоналдс» может сохраниться после открытия заведений под новым брендом. Об этом сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

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«Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо, чтобы [эта система] с новым названием, но со старой рецептурой, всем известной и любимой многими потребителями, эффективно работала», — цитирует Евтухова ТАСС.

Ранее стало известно, что подразделение американской сети фастфуда в РФ купит нынешний лицензиат Александр Говор. Компания бизнесмена «ГиД» управляет 25 ресторанами «Макдоналдс» в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Красноярске. Новому владельцу запрещено использовать прежние логотип, название и фирменное меню.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:McDonald’sРесторанМинпромторг
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