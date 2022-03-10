Россиянам посоветовали установить отечественные браузеры для доступа к «Госуслугам»
Для доступа к необходимым сайтам и онлайн-сервисам в России, в том числе и к порталу «Госуслуги», необходимо установить отечественные браузеры, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минцифры.
Отмечается, что российские браузеры поддерживают сертификат РФ безопасности и надежности. По данным ведомства, некоторые ресурсы в настоящее время не открываются из-за проблем в работе центров сертификации.
Необходимая функциональность есть, в том числе у «Яндекс.Браузера» или «Атом».
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все IT-компании в России будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок, а также смогут на выгодных условиях взять кредиты. Кроме того, айтишникам дадут отсрочку от службы в армии и предложат льготную ипотеку.
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