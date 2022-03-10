Россиянам посоветовали установить отечественные браузеры для доступа к «Госуслугам»

Для доступа к необходимым сайтам и онлайн-сервисам в России, в том числе и к порталу «Госуслуги», необходимо установить отечественные браузеры, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минцифры.

«Ростелеком» сообщил об увеличении числа хакерских атак на сайты госорганов

Отмечается, что российские браузеры поддерживают сертификат РФ безопасности и надежности. По данным ведомства, некоторые ресурсы в настоящее время не открываются из-за проблем в работе центров сертификации.

Необходимая функциональность есть, в том числе у «Яндекс.Браузера» или «Атом».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все IT-компании в России будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок, а также смогут на выгодных условиях взять кредиты. Кроме того, айтишникам дадут отсрочку от службы в армии и предложат льготную ипотеку.

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