Россиянам посоветовали установить отечественные браузеры для доступа к «Госуслугам»

Отмечается, что российские браузеры поддерживают сертификат РФ безопасности и надежности. По данным ведомства, некоторые ресурсы в настоящее время не открываются из-за проблем в работе центров сертификации.

Необходимая функциональность есть, в том числе у «Яндекс.Браузера» или «Атом».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все IT-компании в России будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок, а также смогут на выгодных условиях взять кредиты. Кроме того, айтишникам дадут отсрочку от службы в армии и предложат льготную ипотеку.

