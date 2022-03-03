«Ростелеком» сообщил об увеличении числа хакерских атак на сайты госорганов
Количество хакерских атак на сайты органов власти выросло в сотни раз, сообщил вице-президент «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, передает ТАСС.
По его словам, ранее фиксировались единичные случаи в сутки – теперь число атак увеличилось до нескольких сотен в день.
Также Ляпунов отметил, что массовые атаки являются скоординированными и беспрецедентными.
Кибератаки Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов, но и для отечественных банков. Об этом ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
Группа компьютерных взломщиков Anonymous в своем аккаунте в Twitter взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT, объявив кибервойну России.
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