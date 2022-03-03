«Ростелеком» сообщил об увеличении числа хакерских атак на сайты госорганов

Количество хакерских атак на сайты органов власти выросло в сотни раз, сообщил вице-президент «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, передает ТАСС.

По его словам, ранее фиксировались единичные случаи в сутки – теперь число атак увеличилось до нескольких сотен в день.

Также Ляпунов отметил, что массовые атаки являются скоординированными и беспрецедентными.