Россиянам перечислили льготы, о которых они могли не знать
Госдума опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" список льгот, о которые россияне могли не знать. В частности, о бесплатных лекарствах, которые дети во возрасте до трёх лет, а также младше шести лет из многодетных семей могут бесплатно получать по рецепту врача в аптеках для льготников.
Семьям, в которых первый или второй ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2018 года, могут претендовать на ежемесячное пособие, если доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума.
Для граждане с двумя и более детьми предусмотрено освобождение от уплаты НДФЛ при продаже квартир. Это возможно, если целью продажи было улучшение условий проживания. Отмечается, что новое жилье следует приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года, её площадь или кадастровая стоимость должны быть выше, но не более 50 миллионов рублей. Также члены семьи не должно быть собственниками жилья, площадь которого на 50% больше, чем у новой квартиры.
Пенсионеры имеют право не платить налог на имущество за объект недвижимости. Также они могут не платить земельный налог на шесть соток, равно как и многодетные семьи, а также инвалиды первой и второй группы.
При покупке квартиры, оформлении ипотеки, оплате обучения или медицинских услуг, пожертвования и тому подобное, граждане могут оформить налоговый вычет. А в случае, если расходы семьи на оплату жилья и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю дохода семьи в каждом конкретном регионе, можно оформить субсидию, которая доступна также ветеранам, инвалидам и многодетным семьям.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, главными вызовами для России в настоящее время являются пандемия и бедность.
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