Россиянам назвали альтернативу европейским винам

Из-за ограничений и задержки поставок итальянских, испанских и французских вин россияне могут заменить их отечественными из Краснодарского края и Крыма или напитками из Аргентины, Армении, Греции, Сербии, Турции и Чили. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на директора по импорту виноторговой компании Fort Дарью Сологуб.

Она отметила, что отечественная продукция по цене будет выгоднее европейской. При этом Сологуб рассказала, что сербские вина пока значительно дороже европейских аналогов, которые сейчас не ввозятся в Россию, но, по ее словам, рынок активно меняется в сторону баланса.