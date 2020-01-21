Россиян предлагают отправлять на принудительное лечение от алкоголизма

21 января 202009:17

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, могут заставить принудительно лечиться.

Такие предложения МВД и Минюст разработают до 1 марта, пишут «Известия». Предполагается, что затем они попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Отмечается, что направлять на признательное лечение от алкогольной зависимости будут через суд, передает РЕН ТВ.

В Госдуме поддержали право полицейских доставлять пьяных в вытрезвители

Суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, медицинскую либо социальную реабилитацию. Такие меры в России уже действуют в отношении наркоманов, отмечает Ura.ru.

Ранее «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении федеральных правил продажи алкоголя в магазинах, сократив на час разрешенный временной интервал его реализации. Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн в беседе с НСН заявил, что министерство поддерживает эту инициативу, а также другие меры, которые направлены на снижение потребления алкоголя россиянами.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Алкоголизм