Россиян предлагают отправлять на принудительное лечение от алкоголизма

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, могут заставить принудительно лечиться.

Такие предложения МВД и Минюст разработают до 1 марта, пишут «Известия». Предполагается, что затем они попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Отмечается, что направлять на признательное лечение от алкогольной зависимости будут через суд, передает РЕН ТВ.