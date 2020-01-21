Россиян предлагают отправлять на принудительное лечение от алкоголизма
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, могут заставить принудительно лечиться.
Такие предложения МВД и Минюст разработают до 1 марта, пишут «Известия». Предполагается, что затем они попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Отмечается, что направлять на признательное лечение от алкогольной зависимости будут через суд, передает РЕН ТВ.
Суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, медицинскую либо социальную реабилитацию. Такие меры в России уже действуют в отношении наркоманов, отмечает Ura.ru.
Ранее «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении федеральных правил продажи алкоголя в магазинах, сократив на час разрешенный временной интервал его реализации. Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн в беседе с НСН заявил, что министерство поддерживает эту инициативу, а также другие меры, которые направлены на снижение потребления алкоголя россиянами.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Донецке застрелен замкомандира полка МВД ДНР Алексей «Грин»
- Россиян предлагают отправлять на принудительное лечение от алкоголизма
- При пожаре в Томской области погибли 10 граждан Узбекистана
- В Пенсионном фонде рассказали об уменьшении числа пенсионеров в России
- В результате пожара в Томской области погибли 11 мигрантов