Россия закрывает границы

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил в связи с распространением коронавируса ограничить движение через российскую границу. Соответствующий документ размещен на сайте правительства России.

Ограничение вступает в силу с 0:00 30 марта и касается автомобильных, железнодорожных, речных и смешанных пунктов пропуска через границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

В документе предусмотрены исключения, на которые не распространяется режим запрета. Так, ограничения на передвижения через границу не коснуться дипломатов и членов их семей, сотрудников фельдъегерской связи, членов официальных делегаций, водителей грузовых автомобилей международного сообщения, сотрудников железной дороги и речного транспорта, а также жителей Калининградской области, следующих через границу транзитом, и постоянно проживающих россиян на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, 28 марта в России зафиксировано 1264 заболевших коронавирусом. Выздоровели 49 человек, умерли – четверо.

В России повсеместно введены ограничения на работу магазинов, кроме продовольственных, учреждений культуры и образования. Предстоящая неделя 25 марта объявлена президентом России Владимиром Путиным выходной. Гражданам страны рекомендовано перейти в режим самоизоляции и ограничить передвижения.

Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН заявил о создании нового альбома во время вынужденных каникул из-за коронавируса с соответствующим названием.

«Мы пока первых три концерта в туре перенесли на осень, остальные еще "держим". Может быть, эта дрянь рассосется, всяко бывает… Поэтому никто не унывает. Мы сейчас будем писать новый альбом, раз такая история. Если ты не едешь на гастроли, значит, пишешь новый альбом. Это же интересно! Назовем его "Насморк"», - сообщил НСН Юрий Шевчук.

