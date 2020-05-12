Россия вышла на второе место в мире по числу заражений COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 10 899 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ. Общее число инфицированных по стране достигло 232 243 человек, отмечает RT.
Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 83 регионах России, больше всего в Москве – 5 392, пишет Свободная пресса.
Между тем, Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это следует из подсчетов ТАСС, основанных на заявлений властей этих стран. В Испании число заразившихся коронвирусной инфекцией, по последним данным, составляет 227 436 человек. На первом месте расположились Соединенные Штаты с показателем в 1,347 млн заболевших.
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