Россия вышла на второе место в мире по числу заражений COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 10 899 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ. Общее число инфицированных по стране достигло 232 243 человек, отмечает RT.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 83 регионах России, больше всего в Москве – 5 392, пишет Свободная пресса.