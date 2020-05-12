Власти Уханя проведут тотальное тестирование горожан на COVID-19
Власти китайского города Ухань решли в течение десяти дней проверить всех местных жителей на наличие коронавирусной инфекции. Об этом пишет издание «Пэнпай», подчеркивая, что проводить тотальные тесты на COVID-19 будут из-за выявления в городе новых случаев инфицирования.
Напомним, Ухань стал очагом распространения коронавирусной инфекции в конце декабря прошлого года. Предполагается, что заражение началось на местном рынке. В городе – в качестве сдерживающих мер – был объявлен жесткий карантин, напоминают Известия. С 8 апреля ситуация в Ухане была признана безопасной. Власти сняли транспортные ограничения, разрешили въезд и выезд из города.
А уже 9 мая там впервые за месяц были зарегистрированы заражения коронавирусом. Также были обнаружены 16 бессимптомных носителей.
Ранее НСН писала, что китайский городской уезд Шулань, который располагается в северо-восточной провинции Цзилинь, признан зоной высокого риска коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы администрации провинции. Там отметили, что 7 мая в городе Шулань был выявлен один локальный случай заражения, спустя два дня ещё одиннадцать. В связи с этим уровень эпидугрозы города Шулань был повышен со среднего до высокого.
Известно, что все заболевшие являются членами одной семьи, а также лицами, имевшими с ними тесный контакт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru