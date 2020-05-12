Власти Уханя проведут тотальное тестирование горожан на COVID-19

Власти китайского города Ухань решли в течение десяти дней проверить всех местных жителей на наличие коронавирусной инфекции. Об этом пишет издание «Пэнпай», подчеркивая, что проводить тотальные тесты на COVID-19 будут из-за выявления в городе новых случаев инфицирования.

Напомним, Ухань стал очагом распространения коронавирусной инфекции в конце декабря прошлого года. Предполагается, что заражение началось на местном рынке. В городе – в качестве сдерживающих мер – был объявлен жесткий карантин, напоминают Известия. С 8 апреля ситуация в Ухане была признана безопасной. Власти сняли транспортные ограничения, разрешили въезд и выезд из города.

А уже 9 мая там впервые за месяц были зарегистрированы заражения коронавирусом. Также были обнаружены 16 бессимптомных носителей.