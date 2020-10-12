Новости за ночь: В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода на плато по COVID-19
Плато по заболеваемости COVID-19 ожидает Россию в течение следующих 10-20 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудниука ЦНИИ Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение следующих 10-20 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
Как заявила эпидемиолог, россияне более сознательно соблюдают меры профилактики заболевания. Кроме того, она отметила, что теперь часть населения работает дистанционно, а ученики школ вышли на дополнительные каникулы.
Пшеничная завила, что ориентировочно выход на плато произойдет в течение следующих 10-20 дней. Она пояснила это уже введенными в конце сентября ограничительными мерами.
По данным на 11 октября, в России зафиксирован рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом – 13634 человек. За все время пандемии инфекция была найдена у 1,29 млн человек.
Ранее инфекционист сделал прогноз на спад второй волны COVID-19 в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 634 / сут.
Умерли
22 597+143 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+4 240 / сут.
- Гейтс назвал способ вернуться к нормальной жизни во время пандемии
- Вильфанд: вторая декада октября в России будет аномально теплой
- Стало известно, сколько коронавирус живет на бытовых поверхностях
- Новости за ночь: В ГД предложили давать больничный родителям школьников на удаленке
- Новости за ночь: В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода на плато по COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru