Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Его провела вице-премьер Татьяна Голикова.
Решение об открытии границы принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России. Специалисты оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в Абхазии и определили степень готовности объектов местной инфраструктуры к приему туристов, отмечает Ura.ru.
Также с 1 августа Россия возобновит авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. По информации некоторых СМИ, также идут переговоры о скором возобновлении полётов с Южной Кореей, Мальдивами и ОАЭ.
Между тем, накануне совет ЕС в очередной раз не включил Россию в обновленный – третий по счету – список стран, с которыми государствам Евросоюза рекомендовано открыть внешние границы. Как следует из заявления Совета, в него вошли Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии соблюдения принципа взаимности. При этом, из списка были вычеркнуты Алжир, Сербия и Черногория.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru