Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Его провела вице-премьер Татьяна Голикова.

Решение об открытии границы принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России. Специалисты оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в Абхазии и определили степень готовности объектов местной инфраструктуры к приему туристов, отмечает Ura.ru.

Также с 1 августа Россия возобновит авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. По информации некоторых СМИ, также идут переговоры о скором возобновлении полётов с Южной Кореей, Мальдивами и ОАЭ.