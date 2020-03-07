Россия меняет порядок выдачи лицензий на оружие
В России при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием вводится электронный документооборот. Одна пластиковая карта объединит в себе множество других документов. Об этом рассказал «Российской газете» глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.
Зотов пояснил, что данные всех участников оборота оружия будут объединены в единой системе. Планируется, что федеральная платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами будет создана в России в 2019-2021 годах. Она позволит аккумулировать информацию о взаимодействии производителей оружия и юридических лицах – продавцов и покупателей. Также осуществит переход на «безбумажные» технологии.
«То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — пояснил глава Росгвардии.
Ранее председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев в эфире НСН рассказал, почему нынешняя система оборота оружия в России неэффективна. Он отметил, что при продаже оружия можно применять систему контроля, как в случае с алкоголем.
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