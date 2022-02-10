Россия и Казахстан согласовали порядок взаимного признания сертификатов о вакцинации
Министерства здравоохранения России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник в интервью РИА Новости.
«На основе имеющегося политического решения министерствами здравоохранения России и Казахстана согласован порядок признания прививочных сертификатов», — рассказал Стерник.
Директор третьего департамента стран СНГ добавил, что к работе над вопросом взаимного признания COVID-сертификатов подключились также цифровые ведомства, пишет RT. Их задача — обеспечить защиту персональных данных и врачебной тайны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru