Россия и Казахстан согласовали порядок взаимного признания сертификатов о вакцинации

Министерства здравоохранения России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник в интервью РИА Новости.

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«На основе имеющегося политического решения министерствами здравоохранения России и Казахстана согласован порядок признания прививочных сертификатов», — рассказал Стерник.

Директор третьего департамента стран СНГ добавил, что к работе над вопросом взаимного признания COVID-сертификатов подключились также цифровые ведомства, пишет RT. Их задача — обеспечить защиту персональных данных и врачебной тайны.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазахстанРоссияДокументыВакцинацияКоронавирус
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