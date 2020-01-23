Российские ученые предупредили о риске заразиться ожирением
Российские ученые выяснили, что ожирением можно заразиться. Это утверждает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он уточнил, что речь идет не о вирусах, а о подражательном поведении, сообщает телеканал «360».
По словам диетолога, часто такое случается, например, в семейных парах, когда один член семьи подражает плохим привычкам другого.
При этом Гинзбург подчеркивает, что основными причинами ожирения являются недостаточная физическая активность и неправильное питание, пишет «Свободная пресса».
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что тенденция к увеличению числа людей с избытком веса наблюдается во всем мире. По ее словам, люди жирнеют не от хорошей жизни.
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