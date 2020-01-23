Российские ученые предупредили о риске заразиться ожирением

Российские ученые выяснили, что ожирением можно заразиться. Это утверждает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он уточнил, что речь идет не о вирусах, а о подражательном поведении, сообщает телеканал «360».

По словам диетолога, часто такое случается, например, в семейных парах, когда один член семьи подражает плохим привычкам другого.