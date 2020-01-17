Названы опасные последствия позднего завтрака
Более поздний по сравнению с буднями завтрак в выходные дни несёт вред здоровью. Ученые установили, что эта привычка может вызвать прибавку лишнего веса. Нарушение привычного режима питания приводит к тому, что организм хуже перерабатывает пищу, поскольку биологические часы подготавливают организм для её расщепления в определенное время.
Как установили авторы исследования из Университета Барселоны, если время приёма завтрака смещается на 3,5 часа позднее, то индекс массы тела у таких людей прибавляет 1,3 пункта, по сравнению с теми, кто остаётся в обычном графике, сообщает «ФедералПресс».
Такие результаты получены в ходе опроса студентов из Испании и Мексики. Все участники должны были назвать обычное врем приёма завтрака, обеда и ужина в рабочие дни и выходные.
Выяснилось, что почти две трети участников исследования в выходные любят поспать подольше, а значит, время приёма пищи смещается, что нарушает циркадные ритмы и приводит к лишним складакм жира н а талии и в других частях тела.
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