Путин призвал мусульман отпраздновать Ураза-Байрам дома
Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с призывом к мусульманам отметить в этом году праздник Ураза-Байрам дома. Такую просьбу глава государства озвучил на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана. Путин отметил, что знает, как в республике трепетно относятся к этому празднику, берегут обычаи.
Однако, по словам президента, священнослужители призывают последователей ислама в условиях опасности заражения коронавирусом отказаться от коллективных молитв и не собираться вместе с друзьями большими компаниями. Путин подчеркнул, что несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19 в нашей стране, риск распространения инфекции все еще сохраняется, передает РИА ФАН.
Ураза-байрам известен также как Праздник разговения, Ид-аль-Фитр .Он отмечается по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан. В этом году празднование приходится на период с вечера субботы, 23 мая до вечера воскресенья, 24 мая.
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