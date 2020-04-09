Российские компании начнут выпускать тесты на COVID-19 в промышленных объемах
Российские медицинские компании в ближайшее время начнут выпускать тесты на выявление коронавируса COVID-2019 в промышленных объемах.
Соответствующее соглашение заключили компании «Ниармедик» и «Система-БиоТех» (группа АФК «Система»), сообщили в пресс-службе «Ниармедик». В настоящее время идет процесс по получению регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Как ожидается, оно будет получено к концу текущей недели.
Отмечается, что в ходе испытаний тест-система показала точность и быстроту анализа: весь процесс занимает около часа. Компании рассматривают возможность масштабирования производства в других регионах РФ на условиях лицензии и наличии у компаний необходимых мощностей.
В «Ниармедик» заявили, что заводские мощности позволяют выпускать 50 тысяч тестов в неделю, также есть возможность увеличения до 200 тысяч.
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