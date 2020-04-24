Путин выскажется о сроках действия режима самоизоляции в течение недели
Режим самоизоляции, который ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был введен Владимиром Путиным, будет действовать до 30 апреля. Именно поэтому, по словам пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова, время для решения вопроса о его продлении еще есть. Об этом пишет Интерфакс.
Между тем, столичный градоначальник накануне заявил, что Москва до сих пор не приблизилась к пику распространения коронавирусной инфекции. В эфире телеканала «Россия 24» он утверждал, что мегаполис не прошел и середины пути в данном направлении.
При этом, по оценке Собянина, действующие в Москве ограничительные меры оптимальны, и ещё ужесточать их не требуется. По мнению градоначальника, большинство жителей столицы ведет себя ответственно.
Также Собянин считает, что система электронных пропусков наиболее оптимальна и справедлива. За время её введения число граждан, которые ежедневно перемещаются по городу, снизилось на 500 - 800 тысяч.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- ЦБ спрогнозировал падение ВВП России до 6% в 2020 году
- Путин выскажется о сроках действия режима самоизоляции в течение недели
- Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
- Дмитрий Спирин на карантине написал гимн гречке
- Политолог рассказал, когда Украина перестанет голосовать против резолюций РФ в ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru