Путин выскажется о сроках действия режима самоизоляции в течение недели

Режим самоизоляции, который ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был введен Владимиром Путиным, будет действовать до 30 апреля. Именно поэтому, по словам пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова, время для решения вопроса о его продлении еще есть. Об этом пишет Интерфакс.

В Кремле высказались о дате прекращения самоизоляции

Между тем, столичный градоначальник накануне заявил, что Москва до сих пор не приблизилась к пику распространения коронавирусной инфекции. В эфире телеканала «Россия 24» он утверждал, что мегаполис не прошел и середины пути в данном направлении.

При этом, по оценке Собянина, действующие в Москве ограничительные меры оптимальны, и ещё ужесточать их не требуется. По мнению градоначальника, большинство жителей столицы ведет себя ответственно.

Также Собянин считает, что система электронных пропусков наиболее оптимальна и справедлива. За время её введения число граждан, которые ежедневно перемещаются по городу, снизилось на 500 - 800 тысяч.



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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусПандемиясамоизоляцияВладимир Путин
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