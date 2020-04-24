Путин выскажется о сроках действия режима самоизоляции в течение недели

Между тем, столичный градоначальник накануне заявил, что Москва до сих пор не приблизилась к пику распространения коронавирусной инфекции. В эфире телеканала «Россия 24» он утверждал, что мегаполис не прошел и середины пути в данном направлении.

При этом, по оценке Собянина, действующие в Москве ограничительные меры оптимальны, и ещё ужесточать их не требуется. По мнению градоначальника, большинство жителей столицы ведет себя ответственно.

Также Собянин считает, что система электронных пропусков наиболее оптимальна и справедлива. За время её введения число граждан, которые ежедневно перемещаются по городу, снизилось на 500 - 800 тысяч.







