Роспотребнадзор заявил о неизбежности новой пандемии

«Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно», - заявила она на полях онлайн-дискуссии в клубе «Валдай».



В то же время президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что текущая ситуация с распространением коронавируса в России улучшается, передает Ura.ru



«Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, улучшается, но нужно постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе», - сказал глава государства.



По состоянию на 4 июня в стране зафиксировано 441 тысяча случаев заболевания коронавирусом. 5384 человека скончались, более 205 тысяч — выздоровели.

