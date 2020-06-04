Роспотребнадзор заявил о неизбежности новой пандемии
Борьба с нынешней пандемией коронавируса должна помочь в разработке алгоритма действий на случай вспышек новых инфекций в будущем, с которыми страна столкнется в любом случае. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно», - заявила она на полях онлайн-дискуссии в клубе «Валдай».
В то же время президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что текущая ситуация с распространением коронавируса в России улучшается, передает Ura.ru
«Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, улучшается, но нужно постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе», - сказал глава государства.
По состоянию на 4 июня в стране зафиксировано 441 тысяча случаев заболевания коронавирусом. 5384 человека скончались, более 205 тысяч — выздоровели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru