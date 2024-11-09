Роспотребнадзор: В России нет рисков распространения вируса Коксаки
Сегодня в России не наблюдается паспространения заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В начале ноября отдыхавшие в Турции россияне заявили о распространении вируса Коксаки в их гостинице — заболели десятки детей и взрослых. В отеле и Российском союзе туриндустрии вспышку вируса опровергли. Роспотребнадзор открыл горячую линию для граждан.
Позже стало известно, что в девяти регионах России у детей подозревают заражение опасным вирусом Коксаки. По данным СМИ, заболевание обнаружено у несовершеннолетних в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае, Владимирской, Калужской, Брянской, Ижевской и Московской областях
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в пресс-центре НСН заявил, что вирус Коксаки протекает довольно легко, но в этом его коварство, так как возможны серьезные осложнения после основного заболевания.
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- Роспотребнадзор: В России нет рисков распространения вируса Коксаки
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru