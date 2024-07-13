Роспотребнадзор следит за информацией о неизвестной болезни в Нигерии

Роспотребнадзор следит за ситуацией на фоне выявления вспышки неизвестного заболевания в Нигерии. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Как отметили в федеральной службе, согласно неофициальным источникам, в общине района Кулани в штате Гомбе зафиксировали вспышку неизвестной болезни. Заболевание отличается головными болями, повышением температуры, желтухой и болями в животе, от него пострадали более 50 человек. Причины болезни пока не установлены.

«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее федеральная служба исключила риски распространения чумы в России, в стране достаточно вакцины от этой болезни.

