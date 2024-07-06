Роспотребнадзор: Риски распространения чумы в РФ исключены
Риски распространения чумы в РФ исключены, сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что в России достаточно вакцины от чумы. Также в России зарегистрированы диагностические препараты и тест-системы. Специалисты ведомства проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.
Для профилактики распространения инфекции из трансграничных очагов ведомство реализует программу сотрудничества с Казахстаном, Киргизией, Китаем, Монголией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Ранее издание The Sun сообщило, что в сельской местности Аризоны, Колорадо и Орегона выяснили вспышки бубонной чумы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Старшенбаум, Стоянов и Уколова сыграют в новом сезоне сериала «Триггер»
- Роспотребнадзор: Риски распространения чумы в РФ исключены
- ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР
- СМИ: Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова снова задержали
- Совместные антитеррористические учения Белоруссии и Китая начнутся 8 июля
- Мэр: В Одессе прогремели взрывы
- ФАС собралась взыскать 17 млн рублей с «Олимпситистрой» по делу Тимура Иванова
- Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
- СМИ: В мае США закупили уран из России на $209,5 млн
- Рябков: Корректировки ядерной доктрины РФ при эскалации ситуации возможны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru