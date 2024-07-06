Роспотребнадзор: Риски распространения чумы в РФ исключены

Риски распространения чумы в РФ исключены, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве подчеркнули, что в России достаточно вакцины от чумы. Также в России зарегистрированы диагностические препараты и тест-системы. Специалисты ведомства проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

Для профилактики распространения инфекции из трансграничных очагов ведомство реализует программу сотрудничества с Казахстаном, Киргизией, Китаем, Монголией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Ранее издание The Sun сообщило, что в сельской местности Аризоны, Колорадо и Орегона выяснили вспышки бубонной чумы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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