Роспотребнадзор: Риски распространения чумы в РФ исключены

В ведомстве подчеркнули, что в России достаточно вакцины от чумы. Также в России зарегистрированы диагностические препараты и тест-системы. Специалисты ведомства проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

Для профилактики распространения инфекции из трансграничных очагов ведомство реализует программу сотрудничества с Казахстаном, Киргизией, Китаем, Монголией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Ранее издание The Sun сообщило, что в сельской местности Аризоны, Колорадо и Орегона выяснили вспышки бубонной чумы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

