Роспотребнадзор: пик заболеваемости гриппом ожидается к Новому году

Россия медленно приближается к началу полномасштабной эпидемии гриппа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Врач предупредил, что осложнения гриппа могут привести к инфаркту

По расчетам ведомства, пик заболеваемости придется на Новый год. Речь идет о штамме H1N1, который называют свиным гриппом. В 2009 именно он стал причиной эпидемии, которая унесла тысячи жизней.

Первые симптомы заболевания могут появиться через два часа после заражения.

Течение болезни сложное и грозит множеством осложнений, причем не только для здоровья человека, но и для экономики. Эксперты оценивают ущерб, причиненный ОРВИ в 2021 году в 750 миллиардов рублей.

«Грипп сейчас тяжелее, чем «омикрон» намного. Зимой в общественном транспорте не стоит выключать кондиционеры, это очень эффективно удаляет вирусы из салонов. Нужно также обратиться к работодателям – удалять с работы тех, кто пришел на работу с простудой, заболеет весь коллектив», - предостерег собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ЗдоровьеГрипп
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