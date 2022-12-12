Роспотребнадзор: пик заболеваемости гриппом ожидается к Новому году

По расчетам ведомства, пик заболеваемости придется на Новый год. Речь идет о штамме H1N1, который называют свиным гриппом. В 2009 именно он стал причиной эпидемии, которая унесла тысячи жизней.

Первые симптомы заболевания могут появиться через два часа после заражения.

Течение болезни сложное и грозит множеством осложнений, причем не только для здоровья человека, но и для экономики. Эксперты оценивают ущерб, причиненный ОРВИ в 2021 году в 750 миллиардов рублей.

«Грипп сейчас тяжелее, чем «омикрон» намного. Зимой в общественном транспорте не стоит выключать кондиционеры, это очень эффективно удаляет вирусы из салонов. Нужно также обратиться к работодателям – удалять с работы тех, кто пришел на работу с простудой, заболеет весь коллектив», - предостерег собеседник НСН.

