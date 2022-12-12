Роспотребнадзор: пик заболеваемости гриппом ожидается к Новому году
Россия медленно приближается к началу полномасштабной эпидемии гриппа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Роспотребнадзор.
По расчетам ведомства, пик заболеваемости придется на Новый год. Речь идет о штамме H1N1, который называют свиным гриппом. В 2009 именно он стал причиной эпидемии, которая унесла тысячи жизней.
Первые симптомы заболевания могут появиться через два часа после заражения.
Течение болезни сложное и грозит множеством осложнений, причем не только для здоровья человека, но и для экономики. Эксперты оценивают ущерб, причиненный ОРВИ в 2021 году в 750 миллиардов рублей.
«Грипп сейчас тяжелее, чем «омикрон» намного. Зимой в общественном транспорте не стоит выключать кондиционеры, это очень эффективно удаляет вирусы из салонов. Нужно также обратиться к работодателям – удалять с работы тех, кто пришел на работу с простудой, заболеет весь коллектив», - предостерег собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 096 / сут.
Умерли
393 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 718 / сут.
- Роспотребнадзор: пик заболеваемости гриппом ожидается к Новому году
- Вильфанд рассказал об опасной погоде на всей европейской части России
- СМИ: США предоставили Украине помощи на 32 миллиарда долларов
- Кулеба: Украина не может договориться с Германией о танках
- Вильфанд пообещали исключительно теплый понедельник в Москве
- Саудовская Аравия не увидела результатов от ввода потолка цен на российскую нефть
- В Москве выпало до 6 миллиметров осадков
- Боррель заявил, что Евросоюз истощил военные запасы из-за Украины
- В США заявили о намерении России продолжить спецоперацию на Украине
- Десятки машин попали в аварию в Татарстане из-за непогоды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru