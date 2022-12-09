Врач предупредил, что осложнения гриппа могут привести к инфаркту

Врач-инфекционист Николай Малышев назвал основные осложнения, с которыми может столкнуться заболевший. 

Осложнения после гриппа могут привести к летальным исходам, заявил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.

«По-прежнему, летальных исходов около 1%. Клиническая картина одинакова, осложнения тоже. Осложнения могут быть как в острой стадии – пневмония вирусная или бактериальная, могут быть обострения фоновых заболеваний, могут быт поражения мочевыделительной системы, нервной системы. Надо помнить, что острая стадия может пройти, а симптомы могут сохраняться на долгое время. После перенесенного гриппа чаще встречаются инфаркты и различные нарушения, которые могут привести к летальным исходам», - подчеркнул Малышев.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в пресс-центре НСН рассказал, как лечить вирус гриппа.

В этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВирусГрипп
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