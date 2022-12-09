Врач предупредил, что осложнения гриппа могут привести к инфаркту
Врач-инфекционист Николай Малышев назвал основные осложнения, с которыми может столкнуться заболевший.
Осложнения после гриппа могут привести к летальным исходам, заявил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.
«По-прежнему, летальных исходов около 1%. Клиническая картина одинакова, осложнения тоже. Осложнения могут быть как в острой стадии – пневмония вирусная или бактериальная, могут быть обострения фоновых заболеваний, могут быт поражения мочевыделительной системы, нервной системы. Надо помнить, что острая стадия может пройти, а симптомы могут сохраняться на долгое время. После перенесенного гриппа чаще встречаются инфаркты и различные нарушения, которые могут привести к летальным исходам», - подчеркнул Малышев.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в пресс-центре НСН рассказал, как лечить вирус гриппа.
В этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 465 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 994 / сут.
- Собянин: «Новаторская» станет крупнейшим ТПУ на Троицкой линии метро
- В МИД негативно оценили дальнейшие взаимоотношения с США
- Наемники из Польши наемники примкнули к ВСУ без разрешения польских властей
- Рябков: США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией
- В Евросоюзе спрогнозировали влияние антироссийских санкций на европейскую экономику
- В Казахстане опровергли слухи об отправке бронетехники в Россию
- Совбез Армении: Ереван и Баку достигли согласия пока лишь по установлению дипотношений
- Совет ЕС исключил из документа по Украине упоминание спецтрибунала
- Лукашенко заявил, что Запад хотел начать войну в Донбассе ещё в 2020 году
- Грузия отправит на Украину электрогенераторы в качестве помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru