Роспотребнадзор обнародовал новые правила работы магазинов

Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к организации работы продовольственных магазинов и рынкам. Они будут действовать до 1 января 2031 года в целях предотвращения инфекций и отравлений из-за пищевой продукции. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новые требования предусматривают соблюдение гигиенических требований по уровню шума, дезинфекцию оборудования, тележек и контейнеров, создание отдельных условий их хранения от рабочего инвентаря и оборудования.

В торговых палатках и киосках раковину для мыться рук и туалет для работников, сообщает Газета.ru.

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Согласно новым правилам, в магазинах нельзя будет продать упавшие на пол продукты, взвешивать на весах продукты без упаковки, выливать напитки из тары покупателя в общую магазинную посуду, продавать яйца в отделах готовой продукции без упаковки, пишет РБК.

По новым правилам, вводится запрет на продажу бахчевых культур частями и с надрезами.

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ФОТО: pixaby.com
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