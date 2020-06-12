Роспотребнадзор обнародовал новые правила работы магазинов

Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к организации работы продовольственных магазинов и рынкам. Они будут действовать до 1 января 2031 года в целях предотвращения инфекций и отравлений из-за пищевой продукции. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новые требования предусматривают соблюдение гигиенических требований по уровню шума, дезинфекцию оборудования, тележек и контейнеров, создание отдельных условий их хранения от рабочего инвентаря и оборудования.

В торговых палатках и киосках раковину для мыться рук и туалет для работников, сообщает Газета.ru.