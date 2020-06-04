В России может появиться новая модель потребления

РИА ФАН напоминает, несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.

В начале недели глава правительства России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать общенациональный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Экономист Василий Колташов в интервью НСН заметил, что, по его мнению, поправки будут вноситься на протяжении ближайших полутора лет.

«Все равно там есть моменты, неохваченные антикризисной политикой, и политика будет, скорее, реагировать на вызовы, чем действовать строго по плану, игнорируя все, что находится за пределами плана. План будет расширяться, это главное, что мы должны понять из этой доработки. Скорее всего, он будет более затратным, чем это было объявлено. Я полагаю, что процентов на 20, как минимум», – считает Колташов.



