В России может появиться новая модель потребления
Российский рынок после пандемии коронавируса ждет новая модель потребления. Об этом в интервью Radio Sputnik рассказал генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. По его мнению, фактор цены уже становится одним из ключевых в принятии решения о покупке того или иного товара, кроме того, идет постепенный рост спроса на продукцию по акциям.
Что касается мясных продуктов, то в этой категории товаров ситуация будет зависеть в первую очередь от ценового сегмента. Эксперты отмечают, что россияне начинают отказываться от говядины и переходят к более доступной свинине.
РИА ФАН напоминает, несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
В начале недели глава правительства России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать общенациональный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
Экономист Василий Колташов в интервью НСН заметил, что, по его мнению, поправки будут вноситься на протяжении ближайших полутора лет.
«Все равно там есть моменты, неохваченные антикризисной политикой, и политика будет, скорее, реагировать на вызовы, чем действовать строго по плану, игнорируя все, что находится за пределами плана. План будет расширяться, это главное, что мы должны понять из этой доработки. Скорее всего, он будет более затратным, чем это было объявлено. Я полагаю, что процентов на 20, как минимум», – считает Колташов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
432 тыс.+8 536 / сут.
Умерли
5 215+178 / сут.
Выздоровели
196 тыс.+8 972 / сут.
- Собянин рассказал, как долго москвичам ходить в масках
- Главу Тувы выписали из больницы после лечения от COVID-19
- Не напрашиваемся: Пушков о реакции Франции на «возвращение» России в G7
- Новости за ночь: Роскачество назвало способ избежать фальсификата в онлайн-аптеках
- Новости за ночь: В Госдуме предложили принудительно лечить от алкоголизма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru