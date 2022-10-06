Роспотребнадзор назвал полезными игрушки поп-ит и симпл-димпл
Детские антистресс-игрушки, такие как поп-ит и симпл-димпл, способны быстро формировать положительные эмоции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В сообщении говорится, что к такому выводу пришли сотрудники Новосибирского НИИ гигиены по итогам первого этапа исследования подобных игрушек и их влияния на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей.
В ведомстве отметили, что поп-ит и симпл-димпл помогают снизить тревожность и достичь более высоких результатов при выполнении заданий.
«Антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счёт переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе добавили, что влияние антистресс-игрушек будет продолжено.
Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что лучшей способностью снимать стресс, по мнению 48% россиян, обладает пузырчатая плёнка, 13% выбрали поп-ит, 7% — спиннеры, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru