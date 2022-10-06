Роспотребнадзор назвал полезными игрушки поп-ит и симпл-димпл

В сообщении говорится, что к такому выводу пришли сотрудники Новосибирского НИИ гигиены по итогам первого этапа исследования подобных игрушек и их влияния на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей.

В ведомстве отметили, что поп-ит и симпл-димпл помогают снизить тревожность и достичь более высоких результатов при выполнении заданий.

«Антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счёт переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе добавили, что влияние антистресс-игрушек будет продолжено.

Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что лучшей способностью снимать стресс, по мнению 48% россиян, обладает пузырчатая плёнка, 13% выбрали поп-ит, 7% — спиннеры, сообщает RT.

