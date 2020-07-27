Роспотребнадзор назвал лучшие антисептики

Специалисты Роспотребнадзора изучили эффективность различных антисептиков при борьбе с COVID-19. На сайте ведомства отмечается, что вирус способен оставаться активным на различных поверхностях более двух суток и для того, чтобы снизить риск заражения они рекомендуют использовать дезинфицирующие средства.

Чтобы найти самое эффективное из них, специалисты Роспотребнадзора протестировали нескольких десятков различных антисептиков, среди которых были хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, средства на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. В ходе исследования выяснилось, что каждое из средств доказало свою эффективность и оперативность в борьбе с коронавирусом, отмечают Известия.

Эксперты, в частности, отметили, что этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают и хлорсодержащие дезинфектанты.