Роспотребнадзор назвал лучшие антисептики
Специалисты Роспотребнадзора изучили эффективность различных антисептиков при борьбе с COVID-19. На сайте ведомства отмечается, что вирус способен оставаться активным на различных поверхностях более двух суток и для того, чтобы снизить риск заражения они рекомендуют использовать дезинфицирующие средства.
Чтобы найти самое эффективное из них, специалисты Роспотребнадзора протестировали нескольких десятков различных антисептиков, среди которых были хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, средства на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. В ходе исследования выяснилось, что каждое из средств доказало свою эффективность и оперативность в борьбе с коронавирусом, отмечают Известия.
Эксперты, в частности, отметили, что этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают и хлорсодержащие дезинфектанты.
Между тем, ранее эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал об опасности постоянного использования антисептиков. Он предупредил, что это средство способно убить не только бактерии и вирусы, но и микрофлору. Кроме того, антисептики могут вызывать аллергию и сильно высушивать кожу рук.
«Если мы используем дезинфектанты как средство неспецифической профилактики, то оно убивает все: микрофлору, вирусы, бактерии. Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках», — цитирует Ura.ru специалиста.
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