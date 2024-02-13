Роспотребнадзор: количество отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51

В Приморском крае количество отравившихся в бургерной в Дальнереченске выросло до 51 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Приморье возбудили дело из-за массового отравления посетителей кафе

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем. Заболевшим проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя. Как оказалось, причиной массового отравления в кафе «М-Бургер» стала кулинарная продукция собственного изготовления — наггетсы и соусы.

По результатам лабораторных исследований в данной продукции обнаружена сальмонелла.

Ранее стало известно, что количество госпитализированных воспитанников школы-интернета имени Колмогорова при МГУ увеличилось до 45, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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