Роспотребнадзор: количество отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51
В Приморском крае количество отравившихся в бургерной в Дальнереченске выросло до 51 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось о 31 пострадавшем. Заболевшим проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя. Как оказалось, причиной массового отравления в кафе «М-Бургер» стала кулинарная продукция собственного изготовления — наггетсы и соусы.
По результатам лабораторных исследований в данной продукции обнаружена сальмонелла.
Ранее стало известно, что количество госпитализированных воспитанников школы-интернета имени Колмогорова при МГУ увеличилось до 45, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru