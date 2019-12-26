Роспотребнадзор изъял более 45 тысяч единиц запрещенной никотиносодержащей продукции
Роспотребнадзор проверил более 1,5 тысяч торговых точек и производств никотинсодержащей продукции, в результате чего изъял из оборота более 45 тысяч единиц запрещенных товаров. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным Роспотребнадзора, из 45 тысяч 8,5 тысяч единиц являются товарами импортного производства.
По итогам всех проверок общая сумма штрафов составила более 250 тысяч рублей.
Ранее 24 декабря глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь нелегальное распространение некурительных смесей с никотином вне торговых точек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей