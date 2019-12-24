Медведев поручил МВД пресечь продажу некурительных смесей с никотином
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь нелегальное распространение некурительных смесей с никотином вне торговых точек. Об этом премьер сообщил на своей странице «Вконтакте».
«Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете», - говорится в сообщении.
По словам Медведева, инициатива направлена на защиту детей, поскольку жевательные никотиносодержащие смеси сегодня могут купить даже несовершеннолетние. Также глава кабмина поручил МВД и Роспотребнадзору провести внеплановые проверки торговых точек на наличие в продаже данной продукции.
Ранее ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова отметила, что вреда от таких жевательных некурительных смесей гораздо больше, чем от сигарет. Эксперт пояснила, что никотина в таких продуктах в разы больше, чем в обычных сигаретах.
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