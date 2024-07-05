Рособрнадзор: Факт неэтичного досмотра на ЕГЭ в Воронеже не подтвердился
Факт неэтичного досмотра школьниц на ЕГЭ в Воронеже не подтвердился. Об этом Telegram-каналу «Вы слушали Маяк» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, проверку проводили Следственный комитет и Генпрокуратура, которые затем выдали заключение
«Были выявлены какие-то нарушения, но никого не посадили, никто в суд не обращался. Дети сдали экзамены и получили свои результаты. Вот и всё», — сказал Музаев.
В Рособрнадзоре добавили, что причиной инцидента с досмотром учениц в Воронеже произошёл из-за некачественной настройки металлодетектора, который реагировал на незначительные элементы металла на одежде.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед сдачей ЕГЭ, озвученные в СМИ факты после проверки не подтвердились, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru