Рособрнадзор: Факт неэтичного досмотра на ЕГЭ в Воронеже не подтвердился

По его словам, проверку проводили Следственный комитет и Генпрокуратура, которые затем выдали заключение

«Были выявлены какие-то нарушения, но никого не посадили, никто в суд не обращался. Дети сдали экзамены и получили свои результаты. Вот и всё», — сказал Музаев.

В Рособрнадзоре добавили, что причиной инцидента с досмотром учениц в Воронеже произошёл из-за некачественной настройки металлодетектора, который реагировал на незначительные элементы металла на одежде.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед сдачей ЕГЭ, озвученные в СМИ факты после проверки не подтвердились, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

