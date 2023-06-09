Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о СВО
Роскомнадзор после начала специальной военной операции ограничил доступ к почти 206 тысячам ресурсов с фейками о СВО и армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.
«С 24 февраля — это примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооруженных сил России ... еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам», — указал Субботин.
Ресурсы были заблокированы, фейковые материалы удалили из социальных сетей, пишет RT.
По словам Субботина, ни одно из СМИ, которых коснулись ограничения, не обращались с просьбой снова получить разрешение на работу в России.
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