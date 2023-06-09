Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о СВО

«С 24 февраля — это примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооруженных сил России ... еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам», — указал Субботин.

Ресурсы были заблокированы, фейковые материалы удалили из социальных сетей, пишет RT.

По словам Субботина, ни одно из СМИ, которых коснулись ограничения, не обращались с просьбой снова получить разрешение на работу в России.

