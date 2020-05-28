Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков
Роскачество в ходе повторной проверки сметаны нескольких торговых марок обнаружило в продукте следы антибиотиков, растительные жиры и дрожжи. Об этом сообщает ТАСС, подчеркивая, что проверку прошла сметана 20% жирности семи торговых марок: "Пестравка", "Ростагроэкспорт", "Благода", "36 копеек", "Домик в деревне", "Простоквашино" и "Вологодское лето".
Так, товар марки "Благода", который двумя годами ранее получил максимальную оценку, упал в рейтинге до нуля – в составе сметаны были обнаружены дрожжи, антибиотик (доксициклин), а также растительные жиры. Кроме того, в рейтинге была понижена и сметана марки «Домик в деревне» из-за следов антибиотика, которые ранее в ее составе обнаружены не были.
Между тем, эксперты Роскачества отметили, что в товарах "Пестравка", "Вологодское лето" и "36 копеек" нарушений не обнаружено. Кроме того, подтвердили высокое качество сметаны марок "Ростагроэкспорт" и "Простоквашино".
Напомним, ранее Роскачество провело повторное исследование пельменей и обнаружило в них кишечную палочку и сальмонеллу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение организации. Эксперты подчеркнули, что нарушения были обнаружены во всех семи торговых марках, которые отправились на переисследование. В частности, речь идет о пельменях "Белорусские", "Ложкарев", "Сибирская коллекция" и "Стародворье".
В Роскачестве добавили, что для того, чтобы обезопасить себя от возможного отравления при приготовлении пельменей, их следует варить не менее 10 минут.
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