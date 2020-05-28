Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков

Роскачество в ходе повторной проверки сметаны нескольких торговых марок обнаружило в продукте следы антибиотиков, растительные жиры и дрожжи. Об этом сообщает ТАСС, подчеркивая, что проверку прошла сметана 20% жирности семи торговых марок: "Пестравка", "Ростагроэкспорт", "Благода", "36 копеек", "Домик в деревне", "Простоквашино" и "Вологодское лето".

Так, товар марки "Благода", который двумя годами ранее получил максимальную оценку, упал в рейтинге до нуля – в составе сметаны были обнаружены дрожжи, антибиотик (доксициклин), а также растительные жиры. Кроме того, в рейтинге была понижена и сметана марки «Домик в деревне» из-за следов антибиотика, которые ранее в ее составе обнаружены не были.

Между тем, эксперты Роскачества отметили, что в товарах "Пестравка", "Вологодское лето" и "36 копеек" нарушений не обнаружено. Кроме того, подтвердили высокое качество сметаны марок "Ростагроэкспорт" и "Простоквашино".