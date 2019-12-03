Роскачество назвало лучшие сервисы такси

Уточняется, что набрать более четырех баллов смогли 22 из 40 сервисов. Все они были рекомендованы Роскачеством к использованию. Отметку в 3 балла смогли преодолеть все исследованные приложения, сообщает АГН Москва.

По итогам исследования наилучшие показатели продемонстрировали приложения «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett на iOS и «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia на Android. Наиболее удобными на iOS стали приложения «Яндекс.Такси» (4,57), «ТаксовичкоФ» (4,37) и Gett (4,34). На Android также лидирует «Яндекс.Такси» (4,72), «Ситимобил» (4,72) и Uber Russia (4,72).

Среди важных характеристик сервисов рассматривались функциональность, безопасность и удобство использования, сообщает «ФедералПресс».

Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальной Службы Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Реформа и забастовки такси: Что еще ждёт таксомоторный рынок в 2020 году?». Председатель Общественного совета по развитию такси в РФ Ирина Зарипова отметила, что пока не понятно как статус «самозанятого водителя такси» будет интегрирован в транспортное законодательство. Она также рассказала, как планируется вести наблюдение за этой категорией таксистов в России.

