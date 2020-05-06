Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС
Еще в июне прошлого года на площадке ОНФ состоялось закрытое совещание с участием представителей Минздрава, МЧС и Минобороны, в рамках которого обсуждалось оказание медицинской помощи при массовом поступлении пострадавших в разных регионах РФ. Как пишет «Коммерсантъ», об этом заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.
При этом, он подчеркнул, что в тот момент никто не знал о том, что будет происходить в начале 2020 года (пандемия коронавирусной инфекции – прим. НСН), а сам разговор был посвящен готовности системы здравоохранения РФ к оказанию помощи при различных чрезвычайных ситуациях.
Рошаль отметил, что в ходе того заседания выяснилось, что Россия не готова к массовому поступлению пострадавших. В ведомства были направлены предложения, однако ситуацию исправить не успели. Он заявил, что представителям органов власти нужно «серьезно относиться к предложениям ОНФ». А Народному фронту в свою очередь нужно жестче следить за исполнением своих рекомендаций.
В середине апреля Леонид Рошаль заявлял, что мировая система здравоохранения оказалась не готова к ситуации с коронавирусом COVID-19, но Россия постепенно из неё выходит. Он напомнил об обращениях врачей в Италии и Испании, утверждающих, что им не хватает средств защиты — масок, халатов, передаёт РИА Новости. В России же те учреждения, которые перепрофилированы под работу с больными коронавирусом нового типа, сейчас обеспечены почти максимально. Об этом Леонид Рошаль заявил в ходе онлайн-конференции о работе волонтёров акции #МыВместе по оказанию помощи врачам.
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